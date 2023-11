„Issil on sinised püksid. Vahepeal kannab ta teisi pükse ka!“ Laste vahvad tähelepanekud oma isade kohta

Ta on hea ja lubab mulle kõike. Isegi seda, mida emme ei luba. Näiteks kommi, filme vaadata telekast. Vahest saan ka olla telefonis. Super Mariot vaadata ja mängida on mu lemmik. Ta lubab mul külmkapist võtta mu lemmikuid asju.

Ta sai samal päeval haiglast koju. Issi ütles, et ta tuleb jala koju ja me otsustasime talle vastu minna. Ma emmega muretsesin issi pärast, et kas temaga on ikka kõik korras. Issile sõitis ülekäigurajal auto otsa. Issil oli pea lõhki, ta ei saanud mind mitu päeva sülle võtta ja see kurvastas mind väga. Nüüd on ta terve ja saab mu jälle sülle võtta. Issi on mu kangelane.

Minu issi on suure kõhuga ja tal on tutt peas. Mulle meeldib see tutt. Selle tuti tõttu meenutab ta mulle kana või kakaduud. Ta on karvane, suurte karvadega ja ta on väga tugev. Mu issile meeldib väga joosta, ta on kiire. Kui ta võistlemas käis, siis ta värvis oma juukseid ja emme ütles, et tal on nagu värvipott pähe kukkunud. Vahest issi ehmatab emmet, kui ta jooksma läheb ja ta liiga kauaks on jäänud. Ükskord, kui issi liiga kauaks jooksma jäi, siis emme käis iga natukese aja tagant akna juures. Hiljem issi kirjutas emmele, et ta on haiglas.

Minu issi on pikk ja tugev ja tore. Ta käib palju kalal. Mina käin koos temaga rattaga sõitmas ja palju jäätist söömas. Minu issi oskab asju parandada, alati, kui midagi läheb katki, siis tema parandab selle ära. Minu issi on naljakas, sest ta räägib naljakaid asju.

Minu isa on roheliste silmadega, prillidega, pruunide juustega. Tal on plätad. Tal on sinised püksid. Vahepeal ta kannab teisi pükse ka. Vahepeal kui ta läheb õue, siis ta vahetab plätad ära.

Minu issi on minu jaoks kui kangelane, iga päev teeb ta kõik, et minul oleks hea. Ma naudin temaga igat koos veedetud hetke. Ta aitab mind alati ja on igal hetkel olemas. Ma olen enda isale väga tänulik ja armastan teda väga!

Ma väga armastan issi tehtud pastasalatit, see viib mul lausa keele alla. Issi ütleb alati, et see on tehtud suure armastusega. Issile maitseb väga spagette süüa ketšupiga.

Mulle meeldib see, et kui ta tuleb mulle lasteaeda järele, siis ta kallistab ja musitab mind.

Minu issi teeb naljakaid nägusid ja häälitsusi. Eriti naljakas on see, kui ta käitub nagu beebi ja teeb beebi häält. Mulle meeldib kui issi loeb mulle, siis ta teeb erinevaid hääli. Mulle ei meeldi see kui ta mind kiusab ja kõditab. Okei, vahest ikka meeldib ka.

Vahest, kui ta mulle lasteaeda järgi tuleb, siis me jookseme lasteaia staadionil võidu. See on väga lahe, sest mina võidan alati.

Mulle meeldib see, et ta on väga lahke ja hea.

Ta ei tee peaaegu kunagi kõva häält. Kui ma käitun halvasti, siis ta räägib minuga rahulikult ja ütleb, et kas nii oli õige ja selgitab mulle, kuidas oleks õige.

Ta aitab mind näiteks kui ma külmkapist ülevalt ei saa kätte, siis ta tõstab mind. Kui emmet pole, siis ta nagu aitab mind nendes asjades, millega ma hätta jään.

Mulle meeldib issi juures see, et ta on ilus ja suur nagu karu.

Ta on hea issi kuna ta aitab mind ja koos on tore süüa teha ja ta kaisutab mind. Kui mu issi oleks loom, siis ta oleks laiskloom või panda.

Mu issi töötab Telias. Ta annab neile telefone ja arvuteid või töötab kassas. Ma ei tea ka täpselt, mida ta seal teeb.

Kui mu issi oleks lind, siis ta oleks vares kuna ta vahepeal röögib nagu vares: kraaks-kraaks.

Issile meeldib minuga telekat vaadata ja kulli mängida ja kiusata mind. Issi oskab kõige paremini nalja teha. Emme vahest ütleb, et ta on valinud vale ameti, ta peaks olema näitleja.

Ta on mulle õpetanud, kuidas käituda, turvalist liiklemist, kuidas teha pastasalatit, et kunagi ei tohi teha teistele haiget, kuidas joonistada inimest ja et nõrgemaid tuleb kaitsta.

Ma tahan minna oma issiga koos uisutama, suusatama ja kinno.