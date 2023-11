„Mu laps eelistab kõiges oma isa. Tunnen, nagu mind ei olekski talle vaja“

Helen ütleb, et tema 2aastane poeg on täielik issikas. See paneb teda aga tundma nagu tema jaoks kohta polegi.



„Mina sünnitasin selle lapse, andsin endast kõik, et ta rinnapiima saaks ja pumpasin pidevalt, käisin temaga kaasasündinud tervisliku probleemi pärast mööda spetsialiste, olin temaga kaks aastat kodus,“ kirjeldab Helen, miks olukord temas kurbust tekitab.