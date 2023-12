Riidest mähkmete kirev maailm. Teeme põhjalikult selgeks!

„Kui mõned aastad tagasi oli riidest mähkmete kohta vähe infot, siis nüüd on vastupidi – infot on liiga palju, et selles ise orienteeruda,“ ütleb Eesti ainus mähkmenõustaja Stiina Prees. „Üks sõbranna ütles, et kui liitus Facebooki riidest mähkmete grupiga, tundus talle, et seal räägitakse mingit salakeelt.“