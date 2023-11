Eesti koolide ja lasteaedade sööklates visatakse igal aastal ära ligi 1900 tonni toitu. Koolid asuvad raiskamisega võitlema

Keskkonnakuu raames toimuva algatuse eesmärgiks on tuua õpilaste teadvusesse, et tervislikul ja värskel toidul on suur väärtus. „Viimastel nädalatel on ühismeedias ringlenud postitusi, kus toidu üle on nalja tehtud ja seda solgiks kutsutud, mis omakorda võib anda lastele sõnumi, justkui söögi raiskamine oleks normaalne nähtus. Toidu austamine ja sellest lugu pidamine on alati eestlaste kultuuri juurde kuulunud, kampaania eesmärk on seda traditsiooni meelde tuletada,“ rääkis Baltic Restaurants Estonia AS juht Aaro Lode.