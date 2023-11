Sisulooja p2rnpuu avameelne lugu. „Olin masenduses ja täiesti teovõimetu, suutsin vaid pimedas toas pikutada“

Ämmaemandale ta oma muret esiti kurta ei tihanud. „Olen selline tavaline eestlane, et ah, mis ma ikka tüütan, kellelgi teisel on ju raudselt hullem.“ Kui Liisa aga mõistis, et on tõesti viis nädalat olnud pikali, kaal langeb meeletu kiirusega ja mingigi vedeliku tarbimine on võimatu, sai ta aru, et olukord on muutumas ohtlikuks.