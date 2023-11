Seda piima hakkab terve pere armastama!

Zemaitijose piimatootjad aga hakkasid tegema lehmadele vereanalüüse, et teha kindlaks nende geenitüüp ja eraldada lüpsmiseks ainult A2A2-geeniga lehmad, kelle piim ongi ainulaadne just selle poolest, et see sisaldab ainult A2-piimavalku, mis on kõhule palju parem. Sellel piimal on mõnus veidi magus maitse – ja seda ilma mingite lisatud suhkruteta –, nii et seda armastavad väga ka väikesed lapsed. Zemaitijos Pienast tasub usaldada, sest ettevõttel on juba pea sada aastat kogemust.