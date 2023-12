JURIST VASTAB | Mis dokumendid pead esitama, kui soovid abielluda välismaalasega?

„Oleme välismaalasest elukaaslasega koos olnud viis aastat. Mina olen eestlane ja tema pärit Indiast, kus me ka kohtusime ja kokku elama asusime. Nüüd olen lapse-ootel ja tahame koos alaliselt Eestisse kolida. Soovin lapse siin sünnitada ja lapse kasvatamiseks tundub Eesti samuti parim koht olevat. Tahame Eestis ka abielluda, aga elukaaslase kodakondsuse tõttu tundub see esmapilgul väga keeruline protsess. Saan aru, et peame abiellumiseks esitama mingisuguse tõendi, et elukaaslane ei ole oma koduriigis abielus, aga Indiast sellist tõendit saada tundub meile võimatu. Kas meil ei olegi siis võimalik Eestis abielu sõlmida?“