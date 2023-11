Känguruhooldus aitab kõige pisematel patsientidel kosuda

Meie naistekliinikus ehk Pelgulinna sünnitusmajas on perekeskne intensiivravi. See tähendab, et pere on kogu aeg ehk 24/7 lapse juures. Laps, ema ja isa saavad olla koos ja me ei vii last protseduurideks või raviks vanemate juurest ära. Vanematel on võimalus olla pidevalt oma lapse juures, tema eest hoolitseda ühes ja samas ruumis. See on ühes mõttes ruumilahenduslik viis, aga teises mõttes kaasame vanemaid nii otsustusprotsessidesse, ravitegevustesse kui ka vastsündinu eest hoolitsemisse. Õpetame neid kuvöösi kasutama, vahetama seal lapse mähkmeid igasugustest juhtmetest hoolimata, õpetame neid last rahustama, kaissu võtma. Vanemad on lapse ravis võrdsed meeskonnaliikmed.