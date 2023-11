Tõenäosus üks miljonile: rase naine ootab kahte last, kes on eostatud erinevatel hetkedel

Kui ekraanile ilmusid kaks loodet, oli üllatus suur. Seda seetõttu, et tegu polnud tehniliselt võttes kaksikutega - lapsed paiknesid eraldi emakates.

Dr. Shweta Patel, kes Kelsey rasedust jälgib, selgitab, et tõenäoliselt toimusid ovulatsioonid eraldi ja mõlemal korral toimus viljastumine. Kuigi kahe emaka omamine on niigi väga harv seisund, siis samal ajal mõlemas emakas loote kandmine on niivõrd harv, et selle tõenäosus on 1:1 000 000

On võimalik, et komplikatsioonide tekkel tuleb arstidel mõlemad lapsed ilmale aidata keisrilõike abil. Ent kui kõik läheb hästi, on naisel võimalik mõlemad lapsed ka ise sünnitada. See võib juhtuda nii mõne minutilise kui ka mõnepäevase intervalliga.

See tähendab seda, et kuigi meditsiiniliselt loetakse lapsi erimunaraku kaksikuteks, võivad nende sünnipäevad erineda kuna sünnitustegevus võib pihta hakata erinevatel aegadel.

Beebide eeldatud sünnikuupäevaks on jõulud ja siiani on naise rasedus möödunud tavapäraselt. Ainukeseks erinevuseks eelmistest rasedustest on tõik, et nüüd tunneb ta kahe beebi liigutusi. „Kui ma pikali olen, näen ma eriti hästi, kuidas nad paiknevad. Mu kõhu keskel oleks justkui eraldusjoon, üks emakas beebiga on ühel pool, teine teisel. See on täiesti uskumatu vaatepilt.“

Allikas: mother.ly