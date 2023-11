Heiki Ernits: mulle on alati meeldinud, et Lottest on saanud üks Eesti tugevamaid kaubamärke. See hoiab meie mälestusi elus

Ka seda, et nende loodud koeratüdruk on oma meeletu populaarsuse tõttu kaubamärgiks saanud, Heiki Ernits ei pelga, vaid pigem peab seda positiivseks arenguks. „Mulle on see alati meeldinud, sest inimesed ostavad ju ikka asju ja need pole valged asjad, vaid neil on ikka mingi pilt peal või mingisugune kaunistus. Tekib mingisugune emotsionaalne side, kui ta on näinud mingit filmi või käinud kuskil eksootilisel maal, kus ta ostab kruusi kaasa. See hoiab meie mälestusi elus ja Lotte on ka üks vahva dekoratiivne element meie igapäevaelus. Ma olen küll ka kuulnud, et Lottet on liiga palju, et see on kommerts, aga mis see siis tähendab? Kui üht asja on rohkem kui teisi asju, siis ta ei ole päris see,“ ei mõista Ernits sellealast kriitikat.