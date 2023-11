KUULA | Lasteabi podcast: kuidas tunda ära seksuaalset väärkohtlemist? Kust saada abi ja tuge?

Seksuaalsusest rääkimine on Eestis senini tabu, mis tähendab, et meil kellelgi pole piisavalt oskuseid, et sel teemal nõu anda või väärkohtlemist ära tunda. Kõvasti enam kui 500 last langeb Eestis igal aastal väärkohtlemise ohvriks (lausa iga viies laps Euroopas on kogenud seksuaalset väärkohtlemist) ja pooltel kordadel on „ärakasutajaks“ keegi lapse perekonnast. Kuidas tunda ära erinevat seksuaalset väärkohtlemist? Saates räägivad noorte seksuaalkäitumisest Sotsiaalkindlustusameti lastemaja peaspetsialist Kätlin Mahoni ja Viljandi haigla psühholoog Margus Veem. Saadet juhtis ajakirjanik Martin Hanson.