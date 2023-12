Sekspositiiv Kristina Birk-Vellemaa: kärgperes elamine on keeruline. Sõnastada, kes ma kellele olen ja kuidas laps seda tajub

Kes on üldse Kristina Birk-Vellemaa? „Temaga intervjuu tegemine on nagu omaette teraapia,“ õhkas mõned kuud tagasi kolleeg, kellele on langenud osaks õnn Kristina abi ühe artikli jaoks kasutada. „Otse­kohene“, „no bullshit naine“, „terav“ – öeldakse Kristina kohta. Ta ise kasutab enda iseloomustamiseks esimesena sõna „pärnakas“, sest see on tema identiteedi sügavaim juur.