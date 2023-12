Kas päkapikud on päriselt olemas?

Veidi enne, kui Harlen sai neljaseks, tekkis tal suur huvi jõulude ja sellega seotu vastu. Siis seletasid Deivi ja Elar pojale, et kõik, mis jõulude ajal toimub, on üks imeline etendus, mida viivad läbi täiskasvanud. „Kuna see oli uus asi, kartsime algul, et võtame sellega pojalt maagia, aga tegelikult see nii ei läinud. Lapsed on lihtsad. Neile loovad maagiat juba kõik tunded, lõhnad ja koosveedetud hetked.“