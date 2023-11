Seksuaalharidus peaks algama juba lasteaias

Saatekülalised räägivad seksuaalhariduse arengutest, kuidas hoiakud on aja jooksul muutunud ning mis on olnud nende panus selles. Juttu tuleb ka sellest, mis on endiselt kitsaskohad. Professorid toovad välja, et ehkki seaduslikult on Eestis inimõigused tagatud, näiteks on kõigil õigus konsensuslikule abielule, pole päris elus õigused alati tagatud, näiteks kehalise puutumatuse ja seksuaalvägivalla kontekstis. Räägitakse ka abordist ning noorte seksuaalelu alustamisest. „Arenenud riikides alustavad noored inimesed seksuaaleluga enam-vähem samal ajal, ükskõik mis selle riigi poliitika on või ei ole,“ tõid nad välja. Ja sestap on oluline, et seksuaalharidusega alustataks võimalikult varakult. „Igasugused survepoliitikad, mis üritavad veenda inimesi lapsi saama või mitte, pole kooskõlas seksuaalõiguse põhimõttega.“