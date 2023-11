Enneaegse beebi ema: esialgne piim tuli doonoritelt. Olen tänulik, et on naisi, kellel on rinnapiima ka annetamiseks

„Doonorrinnapiim on kulla tähtsusega. See on enneaegsetele beebidele nagu ravim: aitab ära hoida tervisemuresid ja kiirendab kosumist,“ ütleb dr Annika Tiit-Vesingi, kelle kaasabil avati Ida-Tallinna Keskhaiglas 2010. aastal Baltimaade esimene ja Eestis siiani ainus emapiimapank.