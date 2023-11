Euroopa Komisjoni lasteraamat tugevdab Eesti ja Ukraina laste vahelist mõistmist

ÜRO pagulasameti (UNHCR) andmetel on 2023. aasta septembri seisuga Euroopas registreeritud üle viie miljoni põgeniku. Lastekaitseorganisatsiooni Save the Children hinnangul on kõigist põgenikest 40% lapsed. Eestis viibib üle 40 000 Ukraina sõjapõgeniku ning oktoobri seisuga käivad vähemalt 8900 last ja noort Eestis lasteaedades või koolides.

Raamatu eesmärk on tõsta ühiskonna teadlikkust sõjapõgenike õigustest ja raskustest, millega sõja eest põgenevad inimesed silmitsi seisavad.

Need lapsed on pidanud kodust lahkudes maha jätma kõik, mis neile kallis: pere, sõbrad, kooli ning uues kohas otsast alustama. Vaatamata sellele, et Venemaa agressioon Ukraina vastu algas 2022. aastal, on endiselt oluline, et hoiaksime silmad avatuna nende laste ees, märkaksime nende raskusi ning toetaksime nende lõimumist uutes riikides.

Paljud sõja eest põgenenud lapsed saavad esimese kokkupuute asukohamaaga just koolist. Koolis kohtuvad nad kohalike lastega, kuid need lapsed ei pruugi aru saada, mis Ukrainas toimub, või teada, kuidas uue klassikaaslasega õigel viisil suhelda.

Lasteraamat „Tüdruk, kes hoidis silmad lahti“

Lasteraamatu „Tüdruk, kes hoidis silmad lahti“ eesmärk on tõsta ühiskonna teadlikkust sõjapõgenike õigustest ja raskustest, millega sõja eest põgenevad inimesed silmitsi seisavad. Lasteraamat aitab tõsta nii Eesti inimeste teadlikkust Venemaa agressiooni mõjudest sõjapõgenike igapäevaelule kui ka suurendada laste ja täiskasvanute vahelist diskussiooni ning mõistmist.

Raamat jutustab kaasahaarava loo Ukraina lapsest, kes kohtab oma uues koolis eriti tähelepanelikku väikest tüdrukut. Raamat illustreerib lihtsa ja südamliku looga laste omavahelise märkamise ja toetamise tähtsust keerulistes oludes, kui on puhkenud sõda.

Raamat on mõeldud 7-10-aastastele lastele, samuti lapsevanematele ja õpetajatele.

Raamat on mõeldud 7–10-aastastele lastele, samuti lapsevanematele ja õpetajatele. Raamatu loomisel tegi Euroopa Komisjon koostööd tunnustatud Ukraina illustraatori Anna Sarviraga, kelle illustratsioonid on levinud üle maailma. Sarvira illustratsioone Ukraina argielust sõjaohus on koguni tutvustanud New Yorgi moodsa kunsti muuseum (MoMA).