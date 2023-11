Mures ema: elukaaslase laps on minu tütre vastu nii armukade, et igasugune kodurahu on hävinud. Ma juba kardan ta külaskäimisi...

Kui jõudis kätte esimene kord, mil ta pidi meiega need päevad olema, läksid asjad kohe allamäge. Ruttu sai selgeks, et üksiku lapsena, kes on vanemate lahutuse pidanud üle elama, on ta väga armukade. See on meid viinud piirini, kus peame mõtlema, kas saame üldse koos jätkata