Kärgpered jõulutrallis: kingitšätt ja kuus söömaaega eri kohtades

Jõulude ajal juhatab vägesid Sonja ema. „See ei tuleks kõne alla ka, et meil 24. detsembril suguvõsa jõulu­istumist ei oleks. Kuna laste isad on minuga koos elanud, siis nad teavad, et minu ema dikteerib, ja neile on see õnneks okei olnud,“ sõnab naine.