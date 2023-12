Enamasti küsime viisakalt, kas keegi seda vaatab, ja saades eitava vastuse, paneme kinni. Alati pole kelleltki küsida – oleme isegi külakõrtsi mängunurgas mängivat MTV muusikakanaliga telerit salaja välja lülitanud, et Hõbe seal rahus mänguasjadele saaks pühenduda. Seepeale oli omanik teisest ruumist tulles üllatunud, kas teler läks katki. Ei, me lihtsalt proovime oma lapsi ekraanidest säästa. Muidugi ei tea ka meie, kas see lähenemine on õige. Maailmas on küll tehtud uuringuid-analüüse, aga sellist ekraanide üleküllust kui praegused beebid, kahesed ja teismelised saavad, pole keegi kunagi kogenud.