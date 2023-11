VÕITJAD SELGUNUD | Rohelise kuuse konkursile laekus üle 400 võistlustöö!

PERE JA KODU PEAAUHINNAD

Žürii valis üheks võitjaks Lepatriinude rühma töö, kuna see paistis silma erakordse detailirohkuse ja suure panusega. Rühma roheline kuusk ja ladva täht on tehtud kokku 218-st ribadeks lõigatud ja värvitud wc-paberi rullist! Kuusetüveks on värvitud pakkematerjal. Kuuseehted on tehtud kasutatud fooliumist ja lumevaip postipakkide täitematerjalist. Lumepallid on tehtud vnadest ajalehtedest ja värvitud valge näpuvärviga. Rippuvad lumehelbed valmistasid lapsed samuti wc-paberi rullidest.