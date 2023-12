Kingitud aeg

Just mõtlen, kuidas seda aega „mõistlikult“ täita, kui kohtun sama lennuki pealt väljuva R-iga! Eile trehvasime korraks, oli jutuks, et mõlemal läheb hommikul lennuk – temal Hispaaniasse, minul päikesetõusu poole Jaapanisse. Aga kuna oli väga kiire, me rohkem ei rääkinud. Lubasime, et kui oleme mõlemad tagasi, siis kohtume. Ja korraga on meil lennujaamas kaks ja pool tundi, et võtta kohv, võileib ja aeg üksteisele. See ilma ühegi kohustuse ja segajata kohtumine, kus ainus vastutus on teineteise ees – olla kohal!