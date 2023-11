Toidu raiskamise vastase võistluse võitis Tallinna Mustjõe Gümnaasium

„Soovime meie koolis kasvatada oma õpilastest intelligentseid ja sõbralikke inimesi, kes hoolivad nii oma kaaslastest kui ka planeedist. Seetõttu oleme toidujäätmete kaalumise kampaania tulemuse üle väga uhked“, sõnas Tallinna Mustjõe gümnaasiumi direktor Olga Barabaner.

Kampaania tuletas õpilastele meelde toidu austamist

Daily korraldab raiskamisvastast võistlust juba kolmandat aastat. Koolidevahelisest võistlusmomendist on olnud ka selget kasu – tänavu visati ära juba 5% vähem toitu kui eelmise aasta kaalumise ajal. „Soovisime algatusega õpilaste tähelepanu juhtida sellele, et toidu austamine ja sellest lugu pidamine on alati Eesti kultuuri juurde kuulunud. Tulemusi vaadates on hea meel näha, et kampaania seda õpilastele meelde tuletas,“ rääkis Baltic Restaurants Estonia AS juht Aaro Lode.

2022. aastal läks prügikasti 19 grammi taldrikule tõstetud koolitoidust. „Meie eesmärk on panna lapsed toidu peale mõtlema. See, kas lõpuks läheb jäätmetesse gramm vähem või gramm rohkem, on loomulikult äärmiselt oluline, kuid säästva mõtteviisi koolides tutvustamine on veel tähtsam,“ selgitas aktsiooni eesmärki Daily müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson.

Raisku läinud toidu koguse kaalusid iga päev üle Daily töötajad, igapäevased andmed läksid avalikult iga söökla seinale tabelisse kirja. Kümne parima kooli sekka mahtusid Mustjõe gümnaasiumi järel veel Rakvere Riigigümnaasium (6,53 grammi), Viljandi Paalalinna Kool (6,61g), Tallinna Arte Gümnaasium (6,83g), Tallinna Kivimäe Põhikool (6,92g), Tallinna Saksa Gümnaasium (6,92g), Tallinna 53. Keskkool (7,44g), Tallinna Nõmme Põhikool (7,52g), Viljandi Gümnaasium (7,77g) ja Viljandi Kesklinna Kool (9,08g).

Daily nime all tegutsev Baltic Restaurants Estonia AS on Eesti suurim koolitoitlustaja, kes pakub toitlustust 85 koolis ja 60 koolipuhvetis üle Eesti.