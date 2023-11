Nende nippidega säästad iga kuu argikulutustelt

Ehkki Karotamm on olnud pikalt truu kindlale kõneteenuspaketile ühelt operaatorilt, on ta samal ajal kasutanud teise telekomi internetti. „Koduinterneti osas nõudsid pakkujad kaabli olemasolu, mida mul ei olnud, või internetipulka, mis eriti hästi ei toiminud,“ selgitas ta, kuidas otsustas koroonapandeemia ajal Tele2 juhtmevaba interneti kasuks. Kontakteerudes pakkus teenindaja talle tema tarbimise põhjal hoopis teist, Piiramatu Klubi lahendust, millest Karotamm polnud kuulnudki. „Koos teenindajaga analüüsisime pere tarbimisharjumusi ja võrdlesime erinevaid variante, et leida meie vajadustele vastav parim lahendus. Minu lapsed on jõudnud sellisesse vanusesse (15 ja 18), kus telefonis surfamine ja internet on nende jaoks olulised. Seega mõistsin, et pean olemasoleva lahenduse vahetama kvaliteetsema vastu,“ selgitas naine ja lisas, et selle paketiga võitis ta ka rahaliselt.