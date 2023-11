Tele2 pakub tõusvate hindade ajal hoopis hinnagarantiid

„Uuendasime sel kevadel mobiilipakette ja viime oma kliente, kes veel Tele2 vanu pakette kasutavad, neisse üle. See tähendab klientide jaoks veelgi kvaliteetsemat teenust, suuremaid kõne- ja andmemahte, turvalisust ning hulgaliselt lisateenuseid. Uuele paketile üleminekuga võib kaasneda hinnamuutus, aga me ei soovi, et kliendid peaksid igakuiste arvete pärast muretsema, eriti kui tasutakse eluks vajalike teenuste eest, milleta tänapäeval enam hakkama ei saa. Seetõttu pakume nii vanadest pakettidest uutesse liikujatele kui ka uutele klientidele võimalust valida täishinnaga mobiilipakett, mille puhul fikseerime hinnagarantiiga kindla kuutasu, et klient saaks kaheks aastaks südamerahu,“ ütles Tele2 ärijuht Sten Argos.

Esmaklassilise mobiilipaketi saab mõistliku hinnaga

„Meie mobiilipakettide üheks oluliseks eeliseks on turvalisus, kuna need sisaldavad Digikaitset ja Bitdefenderit. Tegemist on tänapäeval hädavajalike teenustega, mis kaitsevad mobiilikasutajat internetis peituvate ohtude eest. Igakuise küberrünnakute ja netipettuste statistika põhjal näeme, et turvalisuse tagamine peaks ka tavakasutaja jaoks olema olulisem kui kunagi varem, ja anname Tele2 poolt kõik endast oleneva, et oma kliente kaitsta. Seda hoiame fookuses ka oma mõistliku hinna ja hinnagarantiiga pakettides,“ ütles Argos.