Miks valida endale kõige uuem mobiilipakett?

Piiramatu internet või hoopis kõne

Tänapäeval on kogu telefonikasutus liikunud internetti – kõnesid tehakse suhtlusrakenduste kaudu, sõnumite asemel kasutatakse messenger’e. See tähendab, et isegi kui mobiilipakett sisaldab piiramatus mahus kõneminuteid ja SMS-e, vajab kasutaja igapäevasteks tegevusteks suuremas mahus internetti. „Selleks, et kliendid ei peaks kuu lõpus mahtu juurde tellima, sisaldavad enamik tänapäevaseid mobiilipakette piiramatut internetimahtu. Veelgi enam, paindlike tööviiside tõttu tehakse sageli tööd kohvikutes või avalikes ruumides, kus WiFi pole piisavalt turvaline. Appi tuleb taas piiramatu mobiilne internet, millega saab kuumkoha abil vajalikud toimingud ära teha,“ ütles Tele2 erakliendi kõneteenuste valdkonnajuht Henry Murumaa.

Tema sõnul muutuvad üha olulisemaks ka lisateenused. Peale selle, et nii kõned kui ka internet on uutes pakettides vähemalt Eestis juba piiramatud, on neis veel küllaga erinevaid lisandväärtusi. Seepärast tasuks enda senise telekomipaketi puhul aeg-ajalt üle vaadata ja just uue valimisel kindlasti võrrelda, kas äkki on uuemas paketis midagi, mida tegelikult igapäevaselt teenuse osana vajaksid ja mille eest hiljem muidu juurde maksaksid.

Näiteks ei sisalda vanemad ja soodsamad paketid sageli 5G-d, kuigi enamik uuemaid telefone seda võimaldavad. Samuti on Tele2 piiramatutes pakettides hinna sees OneSIM, millega saab ühte numbrit kasutada kahe seadme vahel. Lisaks on piiramatutes pakettides esimesel kuul tasuta ka Go3 filmipaketi võimalus. Kui ette peaks tulema mõni seiklus väljaspool Eestit, jätkub internetti sinnagi – lausa 25 GB ulatuses Euroopa Liidu siseselt.

Uuenenud paketid on turvalisemad