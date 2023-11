KRISTIINA BLOGI | Lastele ei saa reegleid luua puhtalt selle põhjal, et vanema arvates peab. Kuskil peab loogika ka olema

Üks hea lapsevanemlusega seotud nõuanne, mida kusagilt lugenud või kuulnud olen, on „vali oma lahingud“ ehk inglise keeles „choose your battles“. Lahingute valimine tähendab otsustamist, millised probleemid, vaidlused ja vastasseisud on olulised ja millised mitte. Kui mõnest neist loobuda, on võimalik säästa oma energiat oluliste asjade jaoks. See tähendab, et selle asemel, et võidelda iga üksiku probleemiga, võetakse ette vaid kõige olulisemad lahingud ja lastakse ülejäänutel minna.