On aeg teha kokkuvõtteid

Ka Pere ja Kodu lugejahuvi kokku võttes näen, et gümnaasiumisse sisseastumise teemad läksid paljudele korda. Seda nii praktilise poole kui ka vaimse tervise hoidmise küljelt – õrnas eas noortele on katsetelt katsetele jooksmine tohutu katsumus eel­kõige psühholoogiliselt. Eriti kui juhtub tulema negatiivseid vastuseid, mis korrutavad teismelistele, et nad pole piisavad. Kindlasti pakume neis teemades tuge ja märkamist ka uuel aastal.

Läbielatu kirjapanek pakub teraapiat rääkijale ja lohutust lugejale.

Teise teemana näeme, et ootasite väga meilt selgust seaduste lahtimõtestamisel. Perekonnaseaduse keerukad nüansid ja hüvitistest sotti saamine on paras pähkel ja siingi jätkame oma parimate spetsialistidega koostööd, et igale perele asi selgemaks teha.

Ja muidugi kogemuslood! See on see, mis loob õlg õla kõrval tunde ning annab teadmise, et sa pole oma murega üksi. Heameel on iga kord, kui lapsevanemad võtavad meie toimetusega ühendust ning soovivad oma lugu jagada. Tänutunde tekitab teadmine, et enamasti on see kantud soovist teisi samas olukorras kannatajaid toetada. Aga vähem oluline pole teraapia, mida läbielatu kirja­panek selle rääkijale endale annab.

Kui sina või su pere on läbi elanud midagi tavapäratut – olgu selleks keeruline sünnitus, haruldane haigus või lasteaia, kooli, suhetega seonduv – ning arvad, et sellest lugemine võiks kellelegi teisele tuge pakkuda, siis anna meile sellest teada. Kogemuslood on sageli teistele lapsevanematele parimaks lohutuseks.

Detsembriks soovin kõigile aga rahulikku pühadeperioodi ning võimalust aasta lõpus võtta rohkem kvaliteetset aega perele ja iseendale.

Kutsu laps unejutte kuulama! Meie eelmise aasta unelugude kalender sai lastelt ja vanematelt nii palju positiivset tagasisidet, et tegime seda taas! Igal õhtul avaneb Pere ja Kodu advendikalendris uus aken, kust kostab vahva unejutt. Kõik lood on meie lugejate kirjutatud, neile tegi kaunid illustratsioonid Kristel Karp ja need luges sisse Katariina Libe. Unejuttude kalendri leiad perejakodu.ee/advendikalender.

Videoõps aitab põhikooli lõpueksamiks õppida Mis on murd? Kuidas algebralisi avaldisi lihtsustada? Kuidas joonestada funktsioonide väärtuste pealt graafik? Seda kõike ja paljusid teisi 9. klassi matemaatilisi muresid aitab lihtsas keeles videona lahti seletada videoõps. Vaata Pere ja Kodu lehelt: perejakodu.ee/videoops