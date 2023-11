LOTTE VLOG | Proovis on erilised külalised! Kuidas saaksid etenduses hakkama „Õhtu“ saatejuhid?

Kui varasemalt oleme saanud heita pilgu etenduses kantavatele kostüümidele, siis nüüd on proovid juba nii kaugel, et näitlejad on näkku saanud ka grimmi! Hardo näitab meile üht toredat proovipäeva, kus saamegi esimesi grimme piiluda ja teada kuidas näitlejad end proovipäevaks üles äratavad. Lisaks on sel korral proovis kohal „Õhtu“ armastatud saatejuhid. Vaata videost, kuidas neil näitlejatöö välja tuli!