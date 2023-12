KUULA | Kuidas hoolitseda koera eest, et tema eluiga oleks pikem?

Liikumine on iga koera jaoks ülioluline, aga paljud pole kursis, et kuni poole aasta vanuseks saamiseni ei tohi lemmikut üle koormata. „Üldine reegel on viis minutit liikumist iga elukuu kohta. Jooksmas ei tohiks hakata koeraga käima enne 1,5-aastaseks saamist, sest liigesed-lihased pole veel oma arengut lõpetanud,“ selgitab Piret. Ta ütleb, et lisaks toidule ja liikumisele mõjutab lemmiku tervist ning üldist heaolu olulisel määral ka uni. „Kui tervis on korras ehk toit on kergesti seeditav ega tekita mingeid vaevusi ning loom saab ennast liikudes välja elada, magab kutsikas üldiselt hästi.“

Kuidas aga valida kvaliteetne koeratoit vastavalt tema suurusele, vanusele, tõule ja tervislikule seisundile? Piret ütleb, et kõige suurem viga, mida tehakse, on osta toitu, mille peal on just oma lemmiku tõupilt“. „Tegelikkuses on ikkagi alati vaja vaadata koostist,“ ütleb ta ja selgitab saates lähemalt, milline loomatoidu koostis on koerale parim. Irene Metsis räägib aga sellest, mille poolest on elu eaka koeraga teistsugune.