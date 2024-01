Õelad tüdrukud ehk koolikius tüdrukute moodi

Sellistel võimumängudel on mitu põhjust. Tüdrukud on tihti konkurentsihimulisemad kui poisid, sest nad on lihtsalt sotsiaalsemad. Nad on mures, mida teised arvavad, ja otsivad heakskiitu. Kuna teismeliste aju on alles arenemas, kiputakse heakskiitu otsima vahel valestki kohast – soov kuskile kuuluda on nii suur. Seda laastavama mõjuga on sotsiaalsest ringist väljajätmine.