Tüdrukute omavaheline koolikius on õel ja tihti vanematele märkamatu. „Sõbrannad ütlesid, et on mu enda süü, kui ma kole, paks ja loll olen“

Teada-tuntud kooli­kiusuvormid on füüsiline ja verbaalne vägivald. Vähem räägime sotsiaalsest tõrjumisest, mis on väga levinud just tüdrukute seas – seltskonnast väljajätmisest, ignoreerimisest ja kuulujuttude levitamisest. Need on tihti valusamadki, sest tekitavad enesehinnangu languse, mis võib mõjutada noort terve elu.