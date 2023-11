Arsti tähelepanek: kui planeerid last, siis lase oma mehel algatuseks järgnevaid asju testida ja oma elustiilis muuta

„Kahjuks on viimasel ajal hakanud langema meeste viljakus ja seda üle maailma. Eesti on viljakusnäitajate osas küll Euroopas üle keskmise, kuid langustendentsi on näha ka meil. Eelkõige avaldub see seemnerakkude ehk spermide arvus ja kvaliteedis, kuid on ka mitmeid lisafaktoreid, mis takistavad normaalset viljastumist,“ selgitab SYNLABi laboriarst dr Jüri Laasik rääkides sellest, milline peaks olema mehe tervislik seisund lapse saamiseks.