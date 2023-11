14 küsimust-vastust imetamise kohta. Kuidas suhtuda imetamise ajal energiajooki, klaasi veini, kohvisse või taimetoitu?

Kas imetav ema peab sööma kahe eest?

Päris kahe eest sööma just ei pea, küll aga tuleb arvestada 500–600 kcal võrra suurenenud igapäevase energiavajadusega, sest rinnapiimatootmine on emale energiakulukas tegevus.

Kui imetamisega on probleeme, lubavad piimaeritusele kaasa aidata teatud teesegud, samuti vanaemade juttude põhjal näiteks halvaa jms – kas nendel on tõepõhi all?

Imetamine on ema ja lapse koostöö, kus mõlemad kohanevad teise poole soovide ning nõudmistega. Piimaerituse panevad tööle hormoonid, mille tootmist pärsivad stress, negatiivsed emotsioonid, aga ka lapsest lahusolek. Hormoonide tootmiseks on vaja