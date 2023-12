PODCAST | Sisulooja Marilyn Sipelgas õnneliku suhte saladusest: suru see ego maha ja lihtsalt räägi!

Juttu tulebki sellest, kui raske on paarisuhte hoidmine pisikeste laste kõrvalt. Seda võttes arvesse, et ühist aega jääb laste kõrvalt väheks. Eriti, kui kõik on pidevalt väsinud ja ülestimuleeritud. Marilyn jagab avameelselt, kuidas on kaaslasega, kellega nad on koos alates keskkoolist, ületanud kõik raskused ja mida teinud, et keset kaost üksteist taas leida.