Kaplinna armunud

Oleme seda tüüpi reisijad, kes armastavad iga nurga taha piiluda, nii oleme katsetanud ööbimist pea kõigis Kaplinna turistisõbralikumates linnaosades. Waterfront on väga turistikeskne, turvaline ja sealne elamurajoon on lausa väravatega piiratud – nagu linnake linnas, kus kortermajad kõrguvad ümber kanalite. Kes seal ei ela, pääseb kauneid kanaleid külastama supilauaga, mille saab laenutada näiteks Battery Parki lähedalt SUP Cape Townist.