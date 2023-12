Poolt ja vastu. Kas koolivorm on äge või mage? Anname sõna lastele, vanematele, koolipersonalile ja stilistidele

„Kujutad sa ette, et lähed lennukisse ja iga stjuardess on eri riietuses?“ küsib Westholmi gümnaasiumi huvijuht Alla, kes on kindlalt koolivormi poolt. Lapsed ja vanemad selles asjas nii üksmeelsed pole, üheks põhjuseks see, et vormide välimus ei käi alati ajaga kaasas.

Alla Eenma on Westholmi koolis töötanud 25 aastat ja on kindlalt vormi poolt. Peamise põhjusena toob ta välja koolivormi psühholoogilise mõju õpilasele – ta usub, et vormiriietus distsiplineerib noori. „Võin näiteks öelda, et kui poistekoori liikmed on enne kontserti vabas riietuses, tormavad nad mööda koolimaja ringi. Nii kui ülikonnad selga panevad, muutuvad väärikaks ja rahunevad. See on vormi ühendav mõju,“ usub ta.