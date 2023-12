10 soovitust jõuluvana Glämmilt, et end pühadeks ette valmistada

Jõuluvana kümme soovitust enese eest hoolitsemiseks

Esimeseks naudingupakkujaks valis jõuluvana Lõuna-Eesti lumiste mändide all oleva Kubija hotell-loodusspaa . See on parajalt privaatne ja rahulik, et kasvõi korraks päriselt habe varna riputada.

Päkapikud saadeti aga rohkeid atraktsioone nautima Värska veekeskusesse. Lastebassein ja liumägi olid tõelised staarid. Survekosed ja tugevad veejoad tegid väsinud jalgadele mõnusalt massaaži. Eks see lastele sussi sisse hea ja parema vedamine ole väsitav töö… Kas teadsite, et tegu on Eesti ainsa veepargiga, kus on osaliselt kasutusel maapõuest tulev Värska looduslik mineraalvesi? See tegi päkapikud lõpuni pehmeks.