Kauaoodatud Lotte etendused juba sel nädalavahetusel! Kogu kohapeal templeid ja võida vahvaid auhindu

Et seda kaasa teha, prindi oma lapsele välja allolev seikluskaart. Igal tegevusalal saab laps koguda kaardi allserva templeid. Kui kolm templit on käes, tuleb kaardist teha pilt ja postitada see Pere ja Kodu Facebooki lehel oleva vastava üleskutse alla. Kõikide postitajate vahel läheb loosi ajakirja Pere ja Kodu aastane tellimus ning kinkekott auhindadega tegevusaladel osalenud ettevõtetelt.

1. TERE kutsub koos DR AVEGA lapsi loosiratast veeretama, IGAÜKS VÕIDAB!

2. Hüppa läbi ROCCA AL MARE KESKUSE alalt, kus ootab sind lõbus keksumäng!

3. GOLDTIME on Lotte ja tema sõprade lemmik ehte- ja kellakauplus. Tule disaini oma unistuste ehe, arva ära „MIS KELL ON?“ ja võida loosiauhindu!

4. FORUS ootab kõiki Lotte sõpru endast pilti tegema. FOTOD SAAD HILJEM VÕTTA KAASA ja jagada ka kõigi teistega!

5. TALLINKI alal ootab SIND KÕIGE MÕNUSAM MEREREIS koos hüljes Harri ning vahvate mängujuhtidega.

6. VÄIKSE TOMI alal avaneb sulle talvine imemaa. Lapsed saavad keerutada loosiratast, KUS IGA KEERUTUS TOOB VÄIKSE TOMI JÄÄTISE VÕI PIIMA. Ja muidugi on Väike Tom isiklikult kohal, et rõõmu jagada!

7. KALEV SPA hotell ja veekeskus on tore lemmikloomasõbralik puhkusekoht, kus Lotte tutvus uue sõbra, konn Kaleviga. Tule joonistama ja saad ÜLLATUSE! Otsi üles konn Kalev, anna talle patsu ja kogu templeid!

8. LOTTEMAA alal on sul võimalus VÕITA piletid päris muinasjutumaale – LOTTEMAA JÕULUMAALE!

9. EESTI RINGMAJANDUSETTEVÕTETE LIIT: LOTTE NUPUTAB, mida teha prügiga?

10. FIFAA: LEIUTAJATEKÜLA POOD, kus on müügil Lotte ja tema sõprade piltidega RIIDED NING MEENED.

11. REGIONAAL- JA PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM KOOSTÖÖS PÕLLUMAJANDUS- JA TOIDUAMETIGA tutvustavad Sulle taimedele kõige ohtlikumaid putukaid. Huvilised saavad endale kaasa taimetervise töövihiku.

12. PERE JA KODU ootab oma alale vahvat loosiratast keerutama ja ajakirju uudistama. Saad osta trükisooja Nupuvihiku ja kava.



Näeme juba etendusel! Ja kui sul veel pileteid pole, siis jõuad neid veel soetada Piletitasku lehelt!