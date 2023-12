Suurem laps on beebi peale armukade? Lasteterapeudi meganipp, mis aitab rivaalitsemist vältida

Kui perre sünnib beebi, võib esiklaps olla elevil, et saab endale väiksema õe-venna, aga tegelikkuses on tal ilmselt raske mõista, kuidas see ka tema elu muudab. Ja armukadedus võib tekkida kiiremini, kui jõuad silmi pilgutada. Õnneks saavad vanemad seda omalt poolt veidi kavalust kasutades ka vältida!