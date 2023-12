Piiramatus Klubis säästad nii sina kui ka su sõber!

Mehe sõnul on kasutajad nõus veidi enam maksma, et ühendus oleks piiramatult olemas. Tele2 piiramatud mobiilipaketid teevad tarbija elu lihtsaks, sest mitmetes neist on paketi hinna sees ka ägedad lisateenused. „Tele2s oleme piiramatute lahenduste fookust pikalt hoidnud ja jätkame selliste lahenduste pakkumisega. Meie täishinnaga mobiilipaketid tulevad lisaks hinnagarantiiga ehk nende ostuhetke hind säilib vähemalt kaheks aastaks,“ ütles Murumaa.

Üks pakett, kümme teenust: vali ise

Tele2 kliendil on võimalik piiramatutele pakettidele valida juurde hulk lisateenuseid, mis aitavad meelt lahutada või internetis surfamise turvalisemaks muuta. „Kõigis piiramatutes pakettides on olemas piiramatu mahuga kõned, sõnumid ja internetikasutus Eestis, Mobiil-ID kasutamise võimalus ja turvalisuse tagamiseks ka digikaitse. Samuti on paketiga kaasas arve edasilükkamise võimalus,“ kommenteeris Murumaa.

Lisaks eelmainitule saavad Tele2 kliendid valida endale sobiva paketi, kus on hinna sees Go3 filmipakett, OneSIM ja Bitdefender. Just turvalisuse olulisust rõhutab ka Murumaa „Internetiga kaasnevad mitmed ohud, mistõttu sisaldavad Tele2 mobiilipaketid digikaitset, mis kontrollib üle kõik veebilingid ja -lehed, millele nutiseadmega netis surfates satutakse. Samuti on teenuste valikus lahendused, mis sisaldavad kõiki seadmeid pahavara ja viiruste eest kaitsvat Bitdefenderi viirusetõrjet.“

Piiramatu tulevik, aga mõistliku hinnaga

Üha populaarsemaks on muutunud sõprade ja/või perega teenuse jagamise võimalused. „Teenused lähevad järjest paremaks, aga sellele vaatamata võiksid ka nende hinnad mõistlikuks jääda,“ ütles Murumaa. Tele2 just sellist võimalust pakub: kõiki mobiilipakette saab jagada kaaslastega. Küll aga võib olla kindel, et andmemahtu kellegagi jagama ei pea.