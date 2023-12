Üle-eestiline üritustesari „Jõulud metsas“ kutsub loodusretkedele ja töötubadesse

„Valisime meie paljude rekonstrueeritud objektide seast välja just sellised kohad, kus oleks tore matkata ja loodust nautida, seega toimuvad meie üritustesarja „Jõulud metsas“ tegevused just vaatetornide juures ja õpperadadel. Paneme neisse kohtadesse ürituse ajaks üles ka jõulutuled, seega tasub kindlasti arvestada, et parim aeg tuledesära nautida algab hämaruse saabudes kella 15.30-st,“ rääkis Rammo.

Selleks, et õigel ajal õiges kohas olla, tuleks tutvuda ürituse kodulehega, kus on igas ürituspaigas toimuvad tegevused koos kellaaegadega kirjas. „Jõuluüritused on tasuta, maksmisvõimaluste kohta kingipoes ja kohvikus saab samuti lugeda ürituse kodulehelt. Niisamuti on seal üleval tegevuspaikade kaardid,“ lisas Marge Rammo.