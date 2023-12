5 põhjust, miks tuua jõulukuusk riigimetsast

Jõulupuu valimine ja toomine riigimetsast annab hea võimaluse veeta aega oma sõprade ja perekonna seltsis. Ühine retk metsa kuuse järele aitab igapäevatoimetustest korraks aja maha võtta ning nautida ja väärtustada koosolemise aega. Kuna kuuse valimisel, lõikamisel ja transportimisel on oluline iga pereliikme osalus, siis tekitab jõulupuu valimine ja ühise eesmärgi nimel tegutsemine ühtekuuluvustunnet. Samamoodi on pärast seda tore ühiselt puud ehtida. Koosolemist ja ühtekuuluvustunnet on meil vaja nii argipäevadel, aga iseäranis just pühadeajal. Miks mitte muuta metsast ühiselt kuuse toomine hinnaliseks peretraditsiooniks, mida igal aastal korrata.

Saad valida isikupärase kuuse

Riigimetsast kuuse toomine on iga loova inimese unistus, see annab suure otsustusvabaduse valida välja just omale meelepärane ja sobiv jõulupuu. Nii on võimalus koju tuua tervet elutuba ehtiv 2-3-meetrise kuuse või hoopiski laua peale mahtuva väike armsa puukese. Kuigi poes on tihtilugu Eesti kuuskede asemel müügil kunstmaterjalist kuused ja ostuplatsidel imporditud jõulupuud, siis riigimetsast leiab ehedaid ja omanäolisi kuuski. Metsast ise kuuske valides võib olla kindel, et leiad enda koduga harmoneeruva ja isikupärase kuuse. Kuna looduses kaht identset puud ei leidu, siis on iga puu ainulaadne ning kellelgi teisel täpselt samasugust jõulupuud ei ole.

Riigimetsast kuuse toomine on loodussõbralikum