Oma talendi suudavad välja arendada need lapsed, kes varakult õpivad pettumuste ja ebakindlusega toime tulema.

Ka väikelaps võib seada endale spordis eesmärke, aga need pole seotud paremusjärjestuse, vaid uute oskuste omandamisega. Uued elemendid, uued liikumised. Tasakaalu paranemine on paljudel spordialadel näiteks hästi oluline asi, mida mitmesuguste harjutustega õpitakse. Selles vanuses saab laps selgeks oma spordiala komponendid. See on eelduseks, et ta hakkab ala harrastamisest rõõmu tundma.

Sina saad aidata lapsel näha, kuidas ta vähehaaval järjest uusi asju juurde õpib. Muidugi on see ennekõike treeneri töö ja juhendajad teevadki seda. Aga neil ei pruugi olla aega igale lapsele jooksvalt arengulist tagasisidet anda, nii et saad seda ka natuke omalt poolt toetada.

Enda arengu kogemine toetab lapses ka sisemist motivatsiooni selle spordialaga jätkata. Sisemine motivatsioon aitab tal püsida valitud ala juures palju kindlamini kui välisest kiitusest sõltumine.

Tunnusta teda selle eest, kuidas ta pingutab, ja küsi sellesuunalisi küsimusi.

„Kas täna midagi sellist ka oli, mis välja ei tulnud ja pidid pusima?“

Aita tal näha, kui äge on see, kui ta pingutab, proovib teha asju, mida veel ei oska. Ja on igati lubatud ka teha vigu, sest nendest saab õppida.

Tulemus ei ole nii tähtis. Muidugi on äge, kui laps viskas 10 punkti. Seda ei pea tähelepanuta jätma. Aga kas need tulid raskelt või kergelt? Võid suunata mõtlema, mida ta ise tegi selleks, et punktid tuleksid. Kui palju ta pidi võitlema? Kiida võitlemise eest. Kuidas ta teisi toetas? Kas ta andis plaksusid? Kiida plaksude eest.

Sageli võivad lapsed või ka vanemad teha eksliku järelduse, et kui uue õppimisel pidi kõvasti pingutama, siis järelikult ei ole laps piisavalt võimekas. Tegelikult nii ei ole. Segadus, eksimused ja frustratsioon on õppimise vältimatud kaaslased.

Tänapäeval usuvad talendiuurijad, et oma talendi suudavad kõrgele tasemele välja arendada need, kes varakult õpivad pettumuste ja ebakindlusega toime tulema. See ongi põhjus, miks on oluline õpetada lastele spordis juba varakult psühholoogilisi oskusi.