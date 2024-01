Ema, autojuht, asjaajaja, koristaja. Lasteaed, sünnipäevad, kostüümid, haigused. Kuidas emad selle kõige kõrvale tööle naasmise mahutavad?

Enuri on alati olnud ideaalne planeerija. Nüüd juhtub aga tihti, et asjad jäävad viimasele minutile.

„Selle mõne kuu jooksul, mil olen pärast ema­puhkust tööl käinud, on lapsed haiged olnud juba sada korda,“ räägib Enuri, Padisel elav tegevjuhi assistent. Enuril on koos ettevõtjast elukaaslase Andryga kaks last: viiene Pipi ja kolmene Maia. Naine oli töölt eemal viis ja pool aastat ning