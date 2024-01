Kuidas ühildada töö- ja pereelu pärast vanemapuhkuse lõppu?

Nende kodukoht Padise on Tallinnast, kus Enuri kontor asub, tunnise autosõidu kaugusel. Kui enne korraldas lasteaialogistikat ainult naine, siis nüüd poleks see mõeldav. Ta kirjeldab: „Meil on nüüd abikaasaga päevad täpselt ära jaotatud, millal lähen lastele aeda järele mina, millal mees. Eks see on maal elamise ilu ja valu: trajektoorid on pikemad ja ühel inimesel pole võimalik kõike katta.“