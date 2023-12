Lotte esietendus juba ülehomme! Kõik silmad täna õhtul TV3 „Stuudiole“, sest suur osa saatest toimub just Lotte proovides

Etendus toob lavale Eesti armastatud näitlejate koorekihi ja tegelased, keda lapsed armastavad. Laval on tantsu, laulu, isegi iluuisutajad! Just seetõttu soovib ka TV3 olla kaks päeva enne esietendust just sündmuste keskel. Kas näitlejatel on närv sees? Kas kõik on reedeks valmis? Kuidas peab vastu kõikide taustajõudude närv, kes ise lavale ei jõua, aga kelle tööst oleneb niivõrd palju?