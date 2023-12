KRISTIINA BLOGI | Jõuluaeg võiks muidugi lastele eriline olla, aga miks peab neid kohustuslikke elemente selleks nii palju olema?

Käes on detsember, aasta kõige maagilisem aeg, mil peaaegu kõik ootavad pikisilmi jõule. Selle kõigega kaasneb muidugi juba varakult tuppa toodud kuusk, mis kogu perega sai ära ehitud, taustal mängimas idülliline jõulumuusika. Õhus on harmoonia ja piparkoogihõng, kodu särab tuledes ning toas on hubane küünlavalgus. Või siis...