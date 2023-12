Ringvaates täna intervjuu boy band’i ehk Lotte etenduse isadega. „See on kõige suurem lava, kus ma elus esinenud olen!“

Miks aga teised mehed end keset Lotte etendust on leidnud? See vägivallatu maailm, mille nad on loonud – Janno Põldma, Heiki Ernits ja Andrus Kivirähk – seda ei ole maailmas palju ja selle järgi on mingi nõudmine, tunnistab Mait Malmsten, kes on juba teist aastat järjest kehastunud rännukoer Klausiks.