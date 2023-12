Tee pilti liitreaalsuse jõuluvanaga!

RMK üritustesarja „Jõulud metsas“ korraldajad lubavad, et jõuluvana tuleb sel nädalavahetusel lastega kohtuma õige mitmes külastuskeskuses üle Eesti. Aga et selle väga nõutud taadi elu veidi lihtsamaks teha ja lastele natuke põnevust pakkuda, nuputasid päkapikud välja ühe kavala mõtte – igaühel, kes tuleb „Jõulud metsas“ üritusele, on võimalik oma mobiiltelefoni abil välja võluda ka liitreaalsuse jõuluvana.