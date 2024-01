Kuhu sinu laps kuulub? Stig Rästa: mulle tundub, et Lotte on popp ühes ja Roosi teises vanuserühmas

Kohale jõudes ei osanud ausalt oodata, et saalis meid selline lava ootab! Arvasin, et kõik on nagu vanasti – lava ja inimesed. Näha aga, et kogu suurhalli põrand on pooleldi lava täis, jättis mulle väga hea esmamulje. Tundus, et produktsiooni pealt ei ole kokku hoitud. Valisime endale kohad keskkohast eemal külje peal, mis aga mulle üllatuseks sobisid hästi, sest palju tegevust toimus täpselt meie juures lava nurgas. See andis tunde, et oleme meiegi kogu jutustusse sisse haaratud. Meenus kunagine samas hallis korraldatud Eurovisioni lauluvõistlus, mida sain vaatama tulla. Toona istusin samuti küljel ja pidin terve aja hoidma pead paremale nagu korralik pioneerilaps.

Naljakas, et meie lapsed märkasid laval tegelastest kõigepealt hoopis Roosit ja mitte Lottet. Mulle tundub, et Lotte on popp ühes vanusegrupis ja Roosi teises, mis vist tähendab, et karakterid on hästi välja töötatud. Ei puudunud lavalt ka jõuluvana. Natukese aja pärast ütles abikaasa Karina, et kuule, see põder on ju Ott Lepland! Kuna meil kava kontrollimiseks käepärast ei olnud, proovisin tegelastesse ka ise rohkem süveneda, ning mõne aja pärast tundsin selle otiliku näitlemise tõesti ära. Küll aga laulis ta minu jaoks üllatusena karakteris. Mõtlen, et kui juba Ott Lepland lavale võtta, võiks lasta tal hiilata! Nüüd hakkasin juba huviga jälgima, kes need näitlejad laval on. Ma tundsin ära Sepo Seemanni, sest no kes teda ära ei tunneks. Loomulikult Gerli Padar-Parmase Lotte rollis, ja mulle tundus korraks, et ühe koerana oli koha sisse võtnud Mait Malmsten. Piret Krumm oli olemas ja no edasi läks juba keerulisemaks. Hääl oli tuttav, aga nägu ei tundnud ära. Muusika oli Priit Pajusaarelt ja tekst Leelo Tungalt.